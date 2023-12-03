Эксперт сообщил об основных проблемах с автомобилями зимой

Эксперт из "ВсеИнструменты.ру" выделил основные проблемы автомобилей зимой и предложил решения. Он подчеркнул важность теплоизоляции моторного отсека для успешного запуска двигателя. Советы также включают прогрев салона, обработку уплотнителей силиконовой смазкой и применение антизапотевателей.

Для предотвращения замерзания замков и тормозных колодок предложены методы, такие как использование теплой воды и размораживателей. Эксперт рекомендует защиту кузова автохимией, виниловой пленкой и антикоррозийными средствами. Важными шагами также являются подготовка топливной системы с присадками и установка электроподогревателей при экстремальных холодах, сообщает Правда.Ру.

Общая подготовка автомобиля к зиме включает тщательное техническое обслуживание и замену летних жидкостей на зимние, устойчивые к низким температурам.