Страховщики выделили автомобили с наиболее осторожными водителями: они реже сталкиваются с дорожно-транспортными происшествиями.

"Ренессанс страхование" определило наиболее безопасные автомобили в России, отметив снижение частоты ДТП на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным компании, владельцы моделей Lada XRay, Hyundai ix35 и Renault Sandero оказались наиболее аккуратными водителями, сообщает Naavtotrasse.

В предыдущем году частота ДТП составляла 21,2%, в то время как в текущем году этот показатель снизился до 17,9%. Одной из причин этого снижения является то, что страхование КАСКО в основном оформляется для новых и более свежих моделей. Также компания отметила, что среди ее клиентов преобладают аккуратные водители.

Согласно страховой компании, владельцы отечественной Lada XRay оказались самыми аккуратными с частотой попадания в аварию всего 5,9%. За ними следуют Renault Sandero со значением 6,4% и Hyundai ix35 с 6,5%. Ford Focus и Nissan Qashqai заняли четвертое и пятое места соответственно с показателями 6,7% и 7%. В то время как Haval Jolion и Chery Tiggo 7 стали лидерами по частоте попадания в аварии из-за их высокой популярности.