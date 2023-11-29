Снижение цен на автомобили в 2024 году будет зависеть от нескольких факторов, утверждает автоэксперт и блогер Сергей Логинов. Он подчеркивает, что ключевую роль сыграет курс доллара: если он опустится до 80 рублей, начнутся активные закупки китайских автомобилей.

"На данный момент снижение цен связано с предоставлением скидок, но в 2024 году мы можем ожидать корректировку цен с уменьшением на 10%", — отмечает Логинов.

Он также указывает на возможное уменьшение цен на модели АвтоВАЗа, но для этого необходим полный отказ от иностранных запчастей.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков дополняет, что уже в 2024 году ожидается заметное снижение цен как на китайские, так и на отечественные автомобили, что, в конечном итоге, приведет к стабилизации рынка. Он также утверждает, что в Россию вернутся некоторые компании, покинувшие страну еще в 2022 году, сообщает Российская Газета.