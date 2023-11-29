Заместитель мэра Москвы Ефимов сообщил о росте объема производства автотранспортных средств в столице на 28%

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил о росте объема производства автотранспортных средств в столице на 28% за период с января по сентябрь текущего года. По его словам, более 20 предприятий в Москве занимаются автомобилестроением, обеспечивая занятость более 8 тысяч человек. За девять месяцев 2023 года производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов увеличилось на 28,6%, а выручка от отгрузки продукции автотранспортными компаниями составила более 75 миллиардов рублей.
Владимир Ефимов подчеркнул, что столичные компании активно развивают свои производства, расширяют ассортимент и занимают рыночные ниши после ухода зарубежных брендов.
Министр правительства Москвы Владислав Овчинский отметил, что комплектующие для автотранспорта увеличились на 115,1%, а производство кузовов, прицепов и полуприцепов на 15,3%.
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