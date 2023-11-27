В России начались продажи двух новых моделей от Haima

Компания Haima из Китая начала поставки своих автомобилей на российский рынок, и одним из первых дилеров, принявших их в продажу, стал автосалон в Набережных Челнах. В начале продаж будут доступны кроссовер Haima 8S и компактвэн Haima 7X.

Haima 8S немного превосходит по размерам уже известные в России модели Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro. Длина автомобиля составляет 4565 миллиметров, а колесная база — 2700 миллиметров. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем (мощностью 195 лошадиных сил и крутящим моментом 293 Ньютон-метра), который работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость Haima 8S варьируется от 3,2 до 3,4 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Haima 7X оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 195 лошадиных сил, который сопряжен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач; механическая коробка передач не предусмотрена, сообщает Центральная Служба Новостей.