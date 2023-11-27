Средний возраст автомобилей в России вырос до 12-15 лет

По информации главы компании Gruzdev-Analyze, Александра Груздева, средний возраст автомобилей в стране составляет 12,4 года, что означает увеличение этого показателя на полтора года.

Отмечается, что автомобили остаются в активном парке дольше, что приводит к изменениям в структуре автопарка. Несмотря на сокращение числа автомобилей в стране в 2022 году, в 2023 году средний возраст автомобилей, обслуживаемых в крупной сети СТО Fit Service, составляет 12,4 года.

Этот факт влияет на поведение потребителей, поскольку владельцы стареющих машин становятся более бережливыми и стремятся увеличить срок службы своих автомобилей, учитывая неопределенность в возможности замены, сообщает Правда.Ру.

Хотя средний срок эксплуатации автомобилей в России составляет 10 лет, производители устанавливают различные нормы, что приводит к разнообразию возрастов автомобилей на дорогах, варьируя от 15 до 20 лет.