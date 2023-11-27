Компания Electrocars представила на российском рынке электромобили из серии Rising

Rising F7 - это лифтбек бизнес-класса, отличается динамичным дизайном и выдающимся коэффициентом аэродинамического сопротивления (0,206 Cd). Его размеры сравнимы с моделями Audi A6, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series, и он имеет точные габариты 5000×1953×1494 мм и колесную базу 3000 мм.
Начальная версия Rising F7 оснащена задним электродвигателем мощностью 340 л. с. и способна разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды. Эта версия оборудована батареей на 77 кВт/ч, обеспечивающей запас хода в 576 км. Модель Long Range оснащена аккумулятором на 90 кВт/ч и имеет запас хода 666 км. Полноприводная версия оборудована двумя электродвигателями мощностью 544 л. с. и 700 Нм, разгоняясь до 100 км/ч за 3,7 секунды, с запасом хода 600 км.
Rising F7 доступен в пяти комплектациях: Advance, Long Range, Advance Pro, Long Range Pro, Performance Pro. Цены начинаются от 400 тыс. юаней или 4,97 млн рублей в Китае.
Rising R7, представляющий премиальный кросс-купе, предназначенный для конкуренции с моделями BMW X6, Mercedes-Benz GLE и Audi Q8, имеет габариты 4900×1925×1655 мм и колесную базу 2950 мм. Двери кросс-купе оснащены скрытыми ручками, а дверь водителя может быть электроприводной.
Rising R7 может иметь задний и полный привод. Базовая версия оборудована задним электромотором мощностью 340 л. с., разгоняясь до 100 км/ч за 5,8 секунды, с батареей на 77 кВт/ч и запасом хода 551 км. Версия с задним приводом доступна с аккумулятором на 90 кВт/ч и запасом хода 642 км.
Rising R7 предлагается в четырех комплектациях: Master RWD, Master Long Range RWD, Master Performance 4WD, Flagship 4WD, сообщает Центральная Служба Новостей.
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