BMW и Mercedes в России заблокировали доступ к заводскому программному обеспечению своих автомобилей, что может вызвать трудности для владельцев параллельно импортированных машин. Эти изменения были внесены в прошлом году, и они могут сказаться при диагностике, а также при попытке русификации программного обеспечения и самостоятельном обновлении прошивок, сообщает Правда.Ру.

Официальные дилеры подтвердили эту блокировку, однако серьезных проблем с функциональностью автомобилей не замечено. В случае возникновения трудностей рекомендуется обращаться за помощью к дилерским центрам. Несмотря на это, эксперты утверждают, что русифицированные параллельно импортированные автомобили не подвержены этой блокировке. Некоторые случаи, такие как проблема с BMW X3, где лампочки ошибок загорелись после работ на стороннем СТО, были решены сбросом настроек до заводских в дилерском центре.