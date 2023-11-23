Газета.Ру: в России начнутся официальные продажи автомобилей Jetta VA3

Представитель дилерского холдинга сообщил, что осенью "АвтоСпецЦентр Север" подписал соглашение с компанией FAW о распространении модели Jetta VA3. Этот автомобиль производится на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае, и его платформа полностью соответствует Skoda Rapid и Volkswagen Polo первого поколения.
"FAW приобрела Volkswagen Jetta. Есть только один дистрибьютор. Название модели не изменилось, поскольку она уже зарекомендовала себя на европейском рынке", сообщает Газета.Ру.
Стоимость на Jetta VA3 начинается от 1,8 миллиона рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 112 лошадиных сил, который работает с механической коробкой передач или с шестиступенчатым "автоматом" Aisin. Такие же коробки устанавливались ранее на Volkswagen Polo и Skoda Rapid, выпущенные в России. Среди дополнительных функций доступны система противоугонной защиты и мультимедийная система с четырьмя динамиками.
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