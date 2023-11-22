В России начинаются продажи нового Hyundai Santa Fe

В России начались продажи нового Hyundai Santa Fe от 6 миллионов рублей. После премьеры кроссовера из Южной Кореи Hyundai Santa Fe пятого поколения в США, эту модель уже можно купить в России.
Хотя Santa Fe был доступен ранее, цены на этот кроссовер значительно выросли. Например, еще в сентябре текущего года машину можно было приобрести за 5,3 миллиона рублей, а сейчас цена одной из них составляет 6,85 миллиона рублей. Это цена на Hyundai Santa Fe, предлагаемом к продаже в Уссурийске. Уточняется, что в данную цену включен утильсбор.
За эту сумму покупатель получит кроссовер с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 194 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Другой вариант Santa Fe также доступен у продавца в Республике Татарстан, и за него просят уже 7,2 миллиона рублей. В эту стоимость включен утильсбор. Автомобиль оснащен силовым агрегатом с 2,5-литровым турбированным бензиновым четырехцилиндровым мотором мощностью 281 л. с. (422 Нм) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также полным приводом, сообщает За Рулем.
The Nation: власти Таиланда пообещали туристам скидки до 80 процентов зимой
Власти Таиланда обещают туристам, в том числе россиянам, скидки до 80 процентов на различные услуги в течение зимнего сезона.
По слухам, начинается работа над новой частью "Джейсона Борна"
Начат процесс разработки новой части франшизы "Джейсон Борн". По слухам, режиссером этого проекта возможно станет Эдвард Бергер, известный своей работой над военной драмой "На Западном фронте без перемен".
Advances in Nutrition: употребление орехов повышает мужскую фертильность
Ученые из Университета Монаша провели исследование, в результате которого признали, что употребление орехов может положительно влиять на качество спермы и повышать мужскую фертильность.
Врач Садыков объяснил, когда может быть нежелательна вода натощак
Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков предупреждает, что употребление воды натощак может быть вредным при некоторых проблемах со здоровьем.