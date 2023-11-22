В России начинаются продажи нового Hyundai Santa Fe

В России начались продажи нового Hyundai Santa Fe от 6 миллионов рублей. После премьеры кроссовера из Южной Кореи Hyundai Santa Fe пятого поколения в США, эту модель уже можно купить в России.

Хотя Santa Fe был доступен ранее, цены на этот кроссовер значительно выросли. Например, еще в сентябре текущего года машину можно было приобрести за 5,3 миллиона рублей, а сейчас цена одной из них составляет 6,85 миллиона рублей. Это цена на Hyundai Santa Fe, предлагаемом к продаже в Уссурийске. Уточняется, что в данную цену включен утильсбор.

За эту сумму покупатель получит кроссовер с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 194 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Другой вариант Santa Fe также доступен у продавца в Республике Татарстан, и за него просят уже 7,2 миллиона рублей. В эту стоимость включен утильсбор. Автомобиль оснащен силовым агрегатом с 2,5-литровым турбированным бензиновым четырехцилиндровым мотором мощностью 281 л. с. (422 Нм) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также полным приводом, сообщает За Рулем.