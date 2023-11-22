Автоэксперт Житнухин выделил три лучших кроссовера с пробегом

Эксперт по автомобилям Евгений Житнухин выделил три лучших кроссовера с пробегом стоимостью до 1 миллиона рублей, пользующихся большой популярностью на российском рынке. По его словам, в этот перечень входят Mitsubishi Outlander, BMW X3 и Renault Duster.

Житнухин подчеркнул, что Mitsubishi Outlander отличается плавностью хода, энергоемкостью подвески, хорошей управляемостью, высоким уровнем комфорта и эргономикой водительского места. BMW X3, согласно эксперту, выделяется богатым техническим оснащением, стабильными ходовыми характеристиками и устойчивостью к коррозии кузова. Renault Duster, в свою очередь, оценили за приятную стоимость, а также высокую доступность запчастей и расходников.