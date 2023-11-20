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Финалисты конкурса
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  • Опубликована сегодня в 15:26

Финалисты конкурса "Автомобиль года в Северной Америке 2024" объявлены жюри

Финалисты конкурса "Автомобиль года в Северной Америке 2024" были объявлены жюри, состоящим из 50 журналистов крупнейших автомобильных изданий США и Канады. В этом году в конкурсе NACTOY представлено три категории, в каждой из которых по три модели достигли финала, сообщает За Рулем Кубань.

В номинации "Североамериканский автомобиль года" (легковые автомобили) за звание лучшего борются Honda Accord, Toyota Prius (Prius Prime) и Hyundai Ioniq 6, который также является "Всемирным автомобилем года 2023".

В категории внедорожников и пикапов "North American Truck Of The Year" за звание лучшей модели конкурируют Chevrolet Colorado, электрический Chevrolet Silverado EV и Ford Super Duty. В сфере минивэнов и кроссоверов (Utility) в финале представлены Kia EV9, Volvo EX30 и Genesis Electrified GV70.

Отмечается, что пять из девяти финалистов являются электрическими моделями, что, по словам президента NACTOY Джеффа Гилберта, подчеркивает важность электромобилей для автопроизводителей. Победителей конкурса объявят 4 января 2024 года.

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