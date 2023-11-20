Автозавод УАЗ произвел обновление своих внедорожников "Патриот", "Пикап" и "Профи"

Ульяновский автоконцерн улучшил модели из своего "нового модельного ряда", включающего в себя "Патриот", "Пикап" и "Профи". Внедрены новые демпферы рычагов управления коробкой передач, которые помогли уменьшить вибрации и повысить акустический комфорт для пассажиров в салоне, сообщает Carsweek.

Эти демпферы были впервые установлены в прошлом году, начиная с версий внедорожников с опционным пакетом Limited. Теперь усовершенствования затронули все комплектации указанных моделей. Интересно, что цены на автомобили после этого обновления не изменились.

Кроме того, автопроизводитель из Ульяновска поработал над улучшением подвески модели "Патриот". С лета этот внедорожник получил улучшенную заднюю подвеску, включающую усиленные рессоры с третьим листом, что снизило вибрации при движении по неровностям и повысило устойчивость на дороге.

На данный момент инженеры завода активно работают над внедрением нового турбированного дизельного мотора объемом 2,0 литра. Этот мотор развивает мощность 130 лошадиных сил и момент 288 Нм. Планируется начать выпуск агрегатов на мощностях бывшего мотозавода американского концерна Ford. Механические трансмиссии с 6 передачами будут собираться на конвейерах завода ЗМЗ.