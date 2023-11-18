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Стало известно, сколько россиян не могут себе позволить приобрести автомобиль
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  • Опубликована сегодня в 15:13

Стало известно, сколько россиян не могут себе позволить приобрести автомобиль

Согласно данным опроса, проведенного на сайте kp. ru, почти половина россиян (44%) в настоящее время не имеют возможности купить автомобиль. В исследовании приняли участие 5,3 тыс. человек, сообщает Газета.Ру.

Дополнительные 32% респондентов утверждают, что предпочитают использовать общественный транспорт и даже не рассматривают возможность приобретения автомобиля. Они объясняют свое решение частыми пробками на дорогах и необходимостью разбираться в технических аспектах автомобилей.

Одна из участниц опроса поделилась своим мнением:

"Покупать новый автомобиль сейчас дорого, поэтому можно позволить себе только подержанный. Но с ним столько хлопот — это не для меня. Это больше подходит для мужчин, разбирающихся в технике и способных самим решить многие проблемы. А я предпочитаю ходить пешком и иногда пользоваться общественным транспортом".

14% респондентов заявили, что при текущих ценах на автомобили могут позволить себе приобрести их только в кредит, в то время как 7% могут купить новое авто, продав старое.

Одна из участниц опроса рассказала:

"Мы обычно так поступаем: несколько лет откладываем деньги, продаем свой старый автомобиль и добавляем к этой сумме то, что накопили. Этого достаточно для покупки более новой машины. Примерно раз в пять лет мы обновляем свой автопарк".

Оставшиеся 2% респондентов отметили, что откладывают средства на новый автомобиль прямо с заработной платы.

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