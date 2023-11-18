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Эксперт в области автомобилей Хайцеэр перечислил признаки того, что автомобиль мог побывать в ДТП
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  • Опубликована сегодня в 14:57

Эксперт в области автомобилей Хайцеэр перечислил признаки того, что автомобиль мог побывать в ДТП

Вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Ян Хайцеэр предоставил рекомендации по выявлению следов серьезного ДТП на подержанных автомобилях. Он отметил, что шум в салоне, различия в фарах и неровности в зазорах между кузовными элементами могут свидетельствовать о предшествующих повреждениях, сообщает Правда.Ру.

Эксперт выделил скрытые признаки, такие как скрип обшивки салона при движении, что может указывать на полную разборку автомобиля после аварии. Он также предупредил о возможности сборки машины из нескольких поврежденных, что часто бывает с автомобилями из Литвы.

Специалист добавил, что состояние фар также может раскрывать историю ДТП. Различия в мутности пластиковых колпаков могут свидетельствовать о замене одной из фар после аварии. Он также обратил внимание на неровности в соединениях кузовных элементов и выделил свежую краску и полированные детали как признаки возможной перекраски после аварии.

Особое внимание следует уделять болтам крепления кузовных деталей, таких как крылья и двери. Краска в этих областях не должна быть повреждена. Также эксперт предложил обращать внимание на ремни безопасности, проверяя наличие эмблем и сравнивая год выпуска с датой автомобиля. Отсутствие соответствия может указывать на то, что оригинальные ремни были заменены после ДТП.

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