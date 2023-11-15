Владельцы европейских авто в России стали сталкиваться с блокировкой своих транспортных средств

Владельцы европейских автомобилей в России сталкиваются с проблемами блокировки своих машин. Эти случаи затрагивают транспортные средства, ввезенные по параллельному импорту. При подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию автомобили перестают функционировать нормально, сообщает Газета.Ру.
Один из крупных дилерских центров подтвердил, что новые автомобили, обслуживаемые в несертифицированных сервисах, могут превращаться в "кирпичи" и оставаться стоять в гаражах. Владельцы обращаются за помощью, сталкиваясь с этой проблемой.
При подключении диагностического оборудования к автомобилю происходит обмен кодами. Если информация совпадает, начинается анализ машины; в противном случае она блокируется. Эта ситуация затрагивает такие марки, как Mercedes-Benz, BMW и Renault.
Уточняется, что европейские автопроизводители давно рассматривали возможность установки региональных ограничений на свои автомобили.
В Индии обнаружены окаменелости предка крокодила, возраст которых составляет 250 миллионов лет
Окаменелости были обнаружены в районе Западного Миднапура в штате Западная Бенгалия. Это существо, получившее название Samsarasuchus palemae, считается предком современных крокодилов.
Компания Toyota официально представила обновленное поколение седана Toyota Camry
Это обновление представляет собой значительную модернизацию предыдущей модели, с сохранением структуры кузова и базовой архитектуры TNGA для шасси. Публичная презентация новинки запланирована на 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе, а начало продаж ожидается в начале 2024 года, сообщает Автостат.
Российские ученые разработали инновационный сахарозаменитель, не содержащий углеводов
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 40 лет количество людей, страдающих диабетом, увеличилось в четыре раза. Диабет является единственным серьезным неинфекционным заболеванием, при котором риск преждевременной смерти не снижается, а возрастает.
Ученые создали мобильное приложение для выявления сердечной недостаточности
Ученые из Университета штата Огайо разработали мобильное приложение HearO, которое использует анализ голоса пользователя для выявления признаков сердечной недостаточности, сообщает Газета.Ру.