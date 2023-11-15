Владельцы европейских авто в России стали сталкиваться с блокировкой своих транспортных средств

Владельцы европейских автомобилей в России сталкиваются с проблемами блокировки своих машин. Эти случаи затрагивают транспортные средства, ввезенные по параллельному импорту. При подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию автомобили перестают функционировать нормально, сообщает Газета.Ру.

Один из крупных дилерских центров подтвердил, что новые автомобили, обслуживаемые в несертифицированных сервисах, могут превращаться в "кирпичи" и оставаться стоять в гаражах. Владельцы обращаются за помощью, сталкиваясь с этой проблемой.

При подключении диагностического оборудования к автомобилю происходит обмен кодами. Если информация совпадает, начинается анализ машины; в противном случае она блокируется. Эта ситуация затрагивает такие марки, как Mercedes-Benz, BMW и Renault.

Уточняется, что европейские автопроизводители давно рассматривали возможность установки региональных ограничений на свои автомобили.﻿