Автоэксперт поделился информацией о том, когда следует продавать свой автомобиль

Максим Солодовник, директор по автомобилям с пробегом на маркетплейсе Fresh, поделился признаками, которые могут указывать на необходимость срочной продажи автомобиля, сообщает Российская Газета.

Согласно эксперту, ключевыми факторами для решения о продаже автомобиля являются стиль вождения владельца, его внимание к техническому обслуживанию и интенсивность использования транспортного средства. Поэтому важно обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о предстоящем техническом износе автомобиля. Это, например, появление ржавчины на кузове, частые посещения сервиса из-за проблем с электроникой, пневмоподвеской, системой полного привода и другими важными узлами.

Солодовник также указывает на признаки амортизации, такие как увеличенный расход топлива и моторного масла, свидетельствующие о износе двигателя или коробки передач. При этом стоимость капитального ремонта двигателей российских производителей оценивается в 20 000-60 000 рублей, для импортных двигателей — от 35 000 до 120 000 рублей, а замена АКПП обходится в среднем в 70 000 рублей. В случае регулярных поломок, выгоднее рассмотреть продажу автомобиля.

Еще одним признаком необходимости замены автомобиля, по словам эксперта, являются растущие расходы на его обслуживание. В этом контексте он отмечает преимущества китайских автомобилей, подчеркивая их более доступное топливо (92-й бензин) и отсутствие проблем с дорогими запчастями.