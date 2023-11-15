На российском рынке подержанных автомобилей заметно снизился спрос в сентябре и октябре, приводя к остановке роста цен. Продажи в октябре уменьшились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, а в сентябре снижение продаж составило 7,6% по сравнению с августом. Прогноз на ноябрь предвещает относительную стабильность на рынке подержанных автомобилей. Из-за недавнего повышения процентных ставок Центрального банка России некоторые дилеры отмечают снижение интереса со стороны потенциальных покупателей, вызывая обсуждение возможных мер по стимулированию продаж, сообщает Carsweek.

Однако информация об объемах продаж подержанных автомобилей, представленная различными дилерами, разнится. Некоторые отмечают снижение, в то время как другие сообщают об увеличении. Например, управляющий директор компании "Авито Авто" отмечает рост числа объявлений о покупке подержанных автомобилей в начале ноября на 4,3% по сравнению с октябрем.

Дилеры ожидают восстановления интереса к подержанным автомобилям в декабре, когда прогнозируются традиционно высокие объемы продаж, по информации "Коммерсантъ". Участники отрасли внимательно следят за колебаниями на рынке и адаптируют свои стратегии к изменяющимся условиям, чтобы успешно справиться с вызовами рынка.