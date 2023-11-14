Скоро автомобили в России могут подешеветь из-за насыщения рынка

Этот тренд ожидается в конце 2023 года. Массовые поставки китайских автомобилей в страну будут способствовать стабилизации спроса и предложения на авторынке, что, в свою очередь, приведет к снижению цен, сообщает Автоновости Дня.

Одним из основных факторов насыщения российского авторынка является поступление на него большого количества новых моделей из Китая и параллельный импорт. Дилеры продолжают предлагать россиянам привычные автомобили европейских, японских и корейских брендов.

Ожидается, что начиная с Нового года цены на автомобили будут снижаться благодаря традиционным акциям и спецпредложениям со стороны дилеров, направленным на освобождение складов для новых поставок.

Тем не менее, недавно появилась информация, что дилерам не придется предоставлять значительные скидки даже перед Новым годом. Участники рынка утверждают, что текущая ситуация на рынке не позволяет им давать большие скидки, поскольку на складах по-прежнему есть много автомобилей выпуска 2022 и 2023 годов.