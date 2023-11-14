Скоро автомобили в России могут подешеветь из-за насыщения рынка

Этот тренд ожидается в конце 2023 года. Массовые поставки китайских автомобилей в страну будут способствовать стабилизации спроса и предложения на авторынке, что, в свою очередь, приведет к снижению цен, сообщает Автоновости Дня.
Одним из основных факторов насыщения российского авторынка является поступление на него большого количества новых моделей из Китая и параллельный импорт. Дилеры продолжают предлагать россиянам привычные автомобили европейских, японских и корейских брендов.
Ожидается, что начиная с Нового года цены на автомобили будут снижаться благодаря традиционным акциям и спецпредложениям со стороны дилеров, направленным на освобождение складов для новых поставок.
Тем не менее, недавно появилась информация, что дилерам не придется предоставлять значительные скидки даже перед Новым годом. Участники рынка утверждают, что текущая ситуация на рынке не позволяет им давать большие скидки, поскольку на складах по-прежнему есть много автомобилей выпуска 2022 и 2023 годов.
Экологи опровергли распространенную теорию о древней Европе
Согласно новому исследованию, проведенному большой группой экологов, биологов, географов и геологов, древняя Европа не была полностью покрыта лесами, как считалось ранее, сообщает Российская Газета.
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Этот проект стал результатом совместной работы Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation, сообщает издание South China Morning Post.
Следующая магнитная буря на Земле ожидается 22 ноября
Максимальная геомагнитная активность пришлась на вторник, 14 ноября, с 18:00 по московскому времени до полуночи. Мощность геоударов достигла двух баллов, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, сообщает News.Ru.
Авокадо снижает вероятность заболеть диабетом 2 типа, доказывает новое исследование
Проведенное недавно исследование подтвердило, что употребление авокадо в пищу не только улучшает контроль уровня сахара в крови, но и существенно снижает риск развития диабета 2 типа, сообщает МедикФорум.