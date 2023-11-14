АвтоВАЗ готовится выпустить новую модель Lada, которая заменит Lada Largus

Первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелёв подтвердил эту информацию в ходе выступления на "Баркемп-2023", где представил доклад "Технологический суверенитет: гордость и предубеждение".

Шмелёв подчеркнул, что новый автомобиль, призванный заменить "Ларгус", будет существенно отличаться как по внешнему виду, так и по внутреннему пространству. Компания акцентирует внимание на потребительских свойствах, включая эргономику, и в настоящее время дизайнеры и конструкторы уделяют этому особое внимание, сообщает Российская Газета.

Ранее сообщалось о работе АвтоВАЗа над проектом минивэна RGH. Эта новинка, хотя и называется минивэном, имеет двухобъёмный кузов, где нижняя часть базируется на "Весте", в то время как верхняя часть будет полностью новой.

Несмотря на это, пока неясно, какую роль новый "минивэн" сыграет в качестве замены Lada Largus. АвтоВАЗ в настоящее время занят реорганизацией производства Lada Largus на заводе в Ижевске. Однако, несмотря на планы по выпуску новой модели, Lada Largus остается востребованной и будет представлена на рынке до тех пор, пока есть соответствующий спрос.

Следует отметить, что, несмотря на проблемы с локализацией и моральное устаревание платформы B0, Lada Largus сохраняет популярность, и ее производство продолжится до появления полноценного преемника, который, по предварительным оценкам, может появиться не раньше конца 2025 года.