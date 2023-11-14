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На российский автомобильный рынок в этом сезоне поступили новые модели
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  • Опубликована вчера в 23:26

На российский автомобильный рынок в этом сезоне поступили новые модели

На российский автомобильный рынок в этом сезоне вышли новые модели от таких производителей, как Toyota, MG, Ford и Audi, привезенные посредством параллельного импорта, сообщает Правда.Ру.

Среди новинок появились автомобили Toyota Vios, четвертое поколение которых выпускается в Таиланде и Малайзии. Стоимость начинается от 2,2 миллиона рублей, а под капотом установлен атмосферный мотор объемом 1.5 литра (109 л. с.). Также на российском рынке появились Audi Q3, поступившие в страну в конце сентября. Кроссоверы произведены в Китае на совместном предприятии Volkswagen-FAW. Переднеприводные модели с турбомотором объемом 1,4 литра (150 л. с.) доступны по цене от 4,6 миллиона рублей.

Дополнительно в дилерских центрах России представлены седаны Ford Mondeo с мотором 2.0 (246 л. с.), цена которых стартует от 4,7 миллиона рублей (модель создана на базе кросс-купе Evos и начиная с 2022 года производится исключительно в Китае). Также доступны рамные семиместные внедорожники MG RX8 в максимальной комплектации с бензиновым двигателем объемом 2.0 литра (221 л. с.).

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