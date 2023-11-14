Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.11.2023 : 91,257
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.11.2023 : 97,7781
Эксперт в области автомобилей высказал свою точку зрения о плюсах и минусах китайских автомобилей
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована вчера в 23:21

Эксперт в области автомобилей высказал свою точку зрения о плюсах и минусах китайских автомобилей

Эксперт в области автомобилей, Евгений Житнухин, высказал свою точку зрения относительно основных преимуществ и недостатков современных китайских автомобилей на российском рынке. Он подчеркнул, что, несмотря на известные проблемы, многие водители в России предпочитают китайские марки из-за доступности запасных частей, широкой сети дилеров, разнообразия моделей и привлекательного соотношения цена-качество, сообщает Правда.Ру.

Житнухин выделил несколько недостатков, над которыми китайские производители продолжают работать, включая использование более тонкого металла в кузове и комплектующих, не рассчитанных на высокие нагрузки. Также он отметил, что не все модели адаптированы к суровым климатическим условиям России.

Тем не менее, несмотря на эти ограничения, китайские автомобили остаются популярными из-за отсутствия проблем с поиском запчастей, наличия широкой сети дилеров и разнообразия предложений. Это особенно актуально для таких брендов, как Haval, Chery, Geely, а также для новых участников китайского автопрома на российском рынке, таких как Omoda, Jetour, Kaiyi, Voyah.

Мир

Экологи опровергли распространенную теорию о древней Европе

Экологи опровергли распространенную теорию о древней Европе

Согласно новому исследованию, проведенному большой группой экологов, биологов, географов и геологов, древняя Европа не была полностью покрыта лесами, как считалось ранее, сообщает Российская Газета.

Читать полностью
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных

В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных

В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Этот проект стал результатом совместной работы Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation, сообщает издание South China Morning Post.

Читать полностью

Общество

Следующая магнитная буря на Земле ожидается 22 ноября

Следующая магнитная буря на Земле ожидается 22 ноября

Максимальная геомагнитная активность пришлась на вторник, 14 ноября, с 18:00 по московскому времени до полуночи. Мощность геоударов достигла двух баллов, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, сообщает News.Ru.

Читать полностью
Авокадо снижает вероятность заболеть диабетом 2 типа, доказывает новое исследование

Авокадо снижает вероятность заболеть диабетом 2 типа, доказывает новое исследование

Проведенное недавно исследование подтвердило, что употребление авокадо в пищу не только улучшает контроль уровня сахара в крови, но и существенно снижает риск развития диабета 2 типа, сообщает МедикФорум.

Читать полностью

Новости