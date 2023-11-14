Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.11.2023 : 91,257
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.11.2023 : 97,7781
Эксперт по автомобильным трансмиссиям рассмотрел различия между автоматом и механикой
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована вчера в 23:14

Эксперт по автомобильным трансмиссиям рассмотрел различия между автоматом и механикой

Эксперт по автомобильным трансмиссиям, Алексей Рузанов, рассмотрел различия между автоматическими и механическими коробками передач. Согласно его мнению, автоматическая коробка является наиболее надежной благодаря высокому ресурсу. В то время как механическая коробка экономична по расходам топлива и масла, обладает высокой ремонтопригодностью, автоматическая коробка обеспечивает более высокий ресурс двигателя, сообщает Зарулем.

Рузанов подчеркивает важность выбора типа коробки при покупке подержанного автомобиля с учетом того, что существует несколько вариантов трансмиссии на рынке, таких как вариатор, робот, гидромеханический автомат и классическая механика.

Он отмечает, что робот — это сложный и дорогостоящий агрегат, требовательный к стилю вождения, что может привести к проблемам, если предыдущий владелец предпочитал спортивный стиль езды. Ремонт робота является самым дорогостоящим среди всех типов коробок.

Владельцам автомобилей с вариатором рекомендуется частое техобслуживание, так как этот агрегат требует бережного отношения. В то время как гидромеханический автомат считается более экономичным и легким в обслуживании.

Механические коробки передач, по словам Рузанова, обладают лучшей динамикой разгона, экономичны в расходе топлива и требуют меньше трансмиссионного масла. Варианты передачи, такие как механика, обладают высокой ремонтопригодностью и более низкой стоимостью ремонта, но могут быть менее удобными в условиях города.

Таким образом, выбор между автоматической и механической коробкой передач зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации автомобиля.

Мир

Экологи опровергли распространенную теорию о древней Европе

Экологи опровергли распространенную теорию о древней Европе

Согласно новому исследованию, проведенному большой группой экологов, биологов, географов и геологов, древняя Европа не была полностью покрыта лесами, как считалось ранее, сообщает Российская Газета.

Читать полностью
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных

В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных

В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Этот проект стал результатом совместной работы Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation, сообщает издание South China Morning Post.

Читать полностью

Общество

Следующая магнитная буря на Земле ожидается 22 ноября

Следующая магнитная буря на Земле ожидается 22 ноября

Максимальная геомагнитная активность пришлась на вторник, 14 ноября, с 18:00 по московскому времени до полуночи. Мощность геоударов достигла двух баллов, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, сообщает News.Ru.

Читать полностью
Авокадо снижает вероятность заболеть диабетом 2 типа, доказывает новое исследование

Авокадо снижает вероятность заболеть диабетом 2 типа, доказывает новое исследование

Проведенное недавно исследование подтвердило, что употребление авокадо в пищу не только улучшает контроль уровня сахара в крови, но и существенно снижает риск развития диабета 2 типа, сообщает МедикФорум.

Читать полностью

Новости