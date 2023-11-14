2ГИС выполнил значительное обновление версии своего приложения для мультимедийных экранов автомобилей

В свете растущих продаж новых автомобилей в России, оснащенных мультимедийными системами поддержки CarPlay и Android Auto, 2ГИС тщательно обновил картографическую версию приложения для этих платформ. Теперь владельцы современных автомобилей могут в полной мере использовать функционал навигатора 2ГИС на более крупных экранах своих автомобилей. Это доступно без необходимости оплаты подписки или установки дополнительного программного обеспечения; достаточно установить приложение 2ГИС на смартфон с операционными системами iOS или Android. Об этом сообщили представители 2ГИС, сообщает CNews.

"5 лет назад мы представили 2ГИС для CarPlay, став первым российским навигационным приложением на данной платформе. За это время наша аудитория постоянно росла, удвоившись с начала этого года. Это весьма вдохновляет, и в ноябре мы выпустили целых пять крупных обновлений для CarPlay, а также готовимся представить еще одно, о котором пользователи так часто спрашивали", — отметил Сергей Кириллов, продакт-менеджер по транспорту в 2ГИС.

Приложение 2ГИС также поддерживает быстрое переключение между CarPlay и мобильным приложением, что упрощает построение маршрутов, выбор парковок и просмотр отзывов других водителей. Новая функция "Градусник маршрута" позволяет визуально оценить сложность маршрута, а обновленный поиск и настройки делают приложение более информативным и удобным в использовании. Интерфейс для праворульных автомобилей также был адаптирован, чтобы соответствовать потребностям владельцев таких автомобилей.

Теперь пользователи могут отслеживать время в пути до дома или работы на экране автомобиля, и обновленный поиск обеспечивает более быстрый доступ к АЗС, шиномонтажам и другим полезным точкам. 2ГИС обещает также внедрить сплит-режим для CarPlay, позволяя одновременно открывать карту и другие приложения на экране автомобиля.

Итак, обновленные возможности 2ГИС на Android Auto идентичны версии для CarPlay, за исключением сплит-режима. Чтобы воспользоваться этими нововведениями за рулем, достаточно установить свежую версию 2ГИС на смартфон (iOS или Android) и подключить его к мультимедийному экрану автомобиля через USB-кабель или Bluetooth. Благодаря этим обновлениям использование 2ГИС на больших экранах автомобилей остается абсолютно бесплатным и не требует подписки на дополнительные сервисы.