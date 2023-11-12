В ГИБДД разъяснили, как научить водителя заднего автомобиля соблюдать безопасную дистанцию

В случае, когда задний автомобиль слишком приближается, можно использовать специальные сигналы, такие как мигание стоп-сигналами. Этот жест предупреждает водителя сзади о необходимости увеличить дистанцию. Однако для некоторых новичков этот сигнал может быть неочевидным. Эксперты рекомендуют быстро и незначительно нажать и отпустить педаль тормоза несколько раз, чтобы активировать только стоп-сигналы. Однако этот метод не рекомендуется на скользкой дороге, сообщает Правда.Ру.
В случае проявления автоагрессии со стороны водителя сзади, рекомендуется предоставить ему возможность опередить вас, снизив скорость, включив правый поворотник и предоставив возможность для обгона.
Иногда единственным безопасным выходом может быть увеличение скорости с учетом дорожных условий и знаков. Однако ГИБДД подчеркивает, что соблюдение скоростного режима, правил дорожного движения и увеличение дистанции до впереди идущего автомобиля являются наилучшим решением в таких ситуациях.
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