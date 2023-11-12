Volkswagen Polo и Skoda Rapid возглавили список автомобилей с самой высокой стоимостью обслуживания

Volkswagen Polo и Skoda Rapid оказались в списке автомобилей с самой высокой стоимостью обслуживания среди массовых моделей, по данным автомобильного маркетплейса Fresh. Средняя стоимость обслуживания автомобилей в России увеличилась на 21% по сравнению с 2022 годом, сообщает Carsweek. Ru.
Александр Носко, директор по сервису маркетплейса Fresh, указал, что владельцам Volkswagen Polo и Skoda Rapid необходимо внимательно планировать расходы на обслуживание своих автомобилей.
По статистике, средний российский водитель проезжает около 17 000 км в год, что означает, что за пять лет ему придется посетить сервис шесть раз. Владельцам Volkswagen Polo придется потратить 68 559 рублей на обслуживание за этот период, в то время как владельцам Skoda Rapid придется заплатить еще больше — 85 225 рублей. Эти цифры могут отпугнуть потенциальных покупателей, учитывая, что речь идет об автомобилях массового сегмента.
Тем не менее, высокая стоимость обслуживания не мешает Volkswagen Polo и Skoda Rapid удерживать свои позиции в списке предпочтений российских водителей, отмечают эксперты Fresh.
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