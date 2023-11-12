В России наблюдается значительный интерес к кроссоверу Geely Monjaro

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в октябре было продано примерно 3,5 тысячи экземпляров этой модели, сообщает Тарантас Ньюс.

Monjaro превзошел по популярности даже модель Coolray, объем продаж которой в прошлом месяце составил 3 035 единиц. В октябре Monjaro занял девятое место среди всех проданных автомобилей в России, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с другими моделями в ТОП-10.

Кроссовер Monjaro появился на российском рынке весной этого года и быстро стал одним из самых востребованных автомобилей. Портал "Китайские автомобили" подчеркивает, что одной из причин успеха являются крупные размеры кроссовера, которые пользуются популярностью среди российских потребителей. Кроме того, после ухода некоторых брендов выбор автомобилей стал ограниченным.

Дилерский центр в Мурманске сообщил о нехватке квот на поставки Monjaro, что приводит к тому, что многие дилеры вынуждены работать по заказам, а покупателям приходится ждать поставок. Волгоградский дилер уточнил, что поставки происходят каждые 2-3 недели, но объем партий автомобилей остается небольшим.

Московский автоцентр отметил, что, несмотря на специальную цену в 4 294 990 рублей, указанную на сайте производителя, дилеры не могут предоставить аналогичные условия. Минимальная комплектация Luxury, имеющая ограниченный набор оборудования, не заказывается дилерами. Покупатели чаще выбирают версии Flagship и Exclusive, которые, учитывая все скидки и услуги, стоят 4 494 990 рублей, а без кредитования цена увеличивается на 200 000 рублей.