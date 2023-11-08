Электрический спорткар Rimac Nevera установил мировой рекорд по скорости движения задним ходом, достигнув скорости 275,74 км/ч. Этот рекорд был установлен на треке ATP в немецком Папенбурге, где Rimac Nevera ранее установил 23 мировых рекорда в один день, сообщает 3dnews. Ru.
Гонщик Rimac, Горан Дрндак, управлял машиной, глядя в зеркало заднего обзора, что требует особого мастерства, особенно при такой высокой скорости. Машина Rimac Nevera, двигаясь задним ходом, достигла скорости 275,74 км/ч, что быстрее, чем рекорд, установленный спорткаром V12 Lamborghini Miura в 1972 году, двигавшимся вперед.
Несмотря на отсутствие аэродинамики при движении задним ходом, Nevera продемонстрировала впечатляющую производительность, что подчеркивает мощность ее электрического двигателя, достигающую 1914 лошадиных сил и крутящего момента 3600 Нм. После установки рекорда гонщик совершил несколько дрифтовых маневров, что стало хорошей компенсацией для накопившейся энергии и напряжения.
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