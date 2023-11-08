АвтоВАЗ выпустят кроссовер в ближайшие два года

"В следующем году мы планируем запустить и новые модели. Это Lada Aura, а также автомобиль Lada Iskra на новой глобальной платформе российского производства… А в перспективе двух лет (мы планируем) также выпустить кроссовер на основе платформы Vesta", — сказал Максим Соколов в ходе баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35".

Началось массовое производство автомобиля Lada Vesta на новой платформе в марте 2023 года, и сейчас производство Lada Largus переносится на производственную площадку в Ижевске, сообщает РИА Новости.

Кроме того, он уточнил, что до конца текущего года в Ижевске будет выпущена первая опытная партия электромобилей e-Largus, а начало массового производства этих автомобилей запланировано на 2024 год.

Ранее в августе, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, руководители отдельных предприятий обрабатывающей промышленности, включая Максима Соколова, сообщили о планах компании в ближайшие два года запустить четыре новых модели, включая электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura, новый массовый легковой автомобиль Lada Iskra и городской кроссовер класса С на платформе Vesta.

"АвтоВАЗ" располагает производственными мощностями в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В мае прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в государственную собственность России. В настоящее время бренд состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% по сравнению с 2021 годом).