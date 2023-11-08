Губернатор Алиханов: "В этом году на "Автоторе" могут произвести до 70 тысяч автомобилей"

В 2023 году на калининградском автомобильном заводе "Автотор" планируется выпустить до 70 тысяч автомобилей, сообщает губернатор Антон Алиханов в интервью агентству "ТАСС".

Губернатор подчеркнул, что после ухода из страны компаний Hyundai и BMW, "Автотор" разнообразил свой ассортимент, выпустив 14 новых моделей автомобилей, и установил партнерские отношения с китайскими автомобильными концернами.

"Aвтотор" успешно провел антикризисную политику и уже начал производство новых моделей. В текущем году ожидается производство не менее 55 тысяч, а возможно и до 70 тысяч автомобилей", — подчеркнул Антон Алиханов.

Следует отметить, что в 2022 году компания сократила доходы на 70%, а объем производства сократился втрое. В начале 2023 года "Автотор" начал сборку китайских автомобилей. На данный момент на заводе производятся автомобили китайских марок SWM, JMC и BAIC, после того как ранее на этом заводе собирались автомобили BMW, а также Kia и Hyundai. Наибольший объем производства был достигнут в допандемийном 2019 году, когда было выпущено 212 тысяч машин.

Также стоит отметить, что в октябре завод объявил о предстоящем начале производства электрических автомобилей "Амбер". Ранее "Автотор" зарегистрировал логотипы для двух серий автомобилей: "Амбер Авто" и "Автотор Амбер".