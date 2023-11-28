Назван самый популярный автомобиль с пробегом в Санкт-Петербурге: Ford Focus

Согласно отчету агентства "Автостат", самым востребованным подержанным автомобилем в Санкт-Петербурге с января по октябрь 2023 года стал Ford Focus. В течение этого периода было продано 4,9 тыс. экземпляров этой модели.

Также в топ-5 самых продаваемых автомобилей включили Volkswagen Polo (4,2 тыс. шт.), Hyundai Solaris (4 тыс. шт.), Kia Rio (3,7 тыс. шт.) и Skoda Octavia (3,3 тыс. шт.).

В то же время самыми популярными марками на рынке подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге оказались BMW и Volkswagen, с общим количеством продаж в 13,7 тыс. штук. На третьем месте оказалась Lada (13,3 тыс. шт.), за ней следуют Kia и Hyundai (12,7 тыс. и 10,5 тыс. шт. соответственно).



Общее количество проданных подержанных легковых автомобилей в Санкт-Петербурге за данный период составило 180 тыс. штук, что на 13% больше, чем в предыдущем году, по данным аналитиков, сообщает, Газета.Ру.