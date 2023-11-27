В России стал доступен новый китайский пикап Foton Mars 7 2023 года, построенный на современной архитектуре FIA (Full-Size Intelligent Architecture) от Foton. Автомобиль предлагается по цене 4 350 000 рублей.
Длиннобазная версия модели 2023 года имеет габариты 5 797, 2 090 и 1 910 мм в длину, ширину и высоту соответственно, с колесной базой в размере 3 505 мм.
Пикап оснащен 2,0-литровым дизельным двигателем, который работает совместно с 48-вольтовым стартером-генератором и 8-скоростной автоматической коробкой передач, выдающими 163 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Mars 7 также оборудован "честным" полным приводом, дополненным функцией принудительной блокировки заднего дифференциала.
Среди опций Foton Mars 7 предлагается крупный сенсорный мультимедийный экран размером 14,6 дюйма, система Start/Stop, автоматический климат-контроль, обогрев передних кресел и камера заднего вида, сообщает Тарантас Ньюс.
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