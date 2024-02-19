Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин сообщил, что в ближайшем будущем на дорогах России могут появиться автомобили новых марок. Так, в Россию планируют запустить импорт машин из Индии, Ирана и Африки.
Как сообщили "Известия", перспективной маркой для продажи на рынке РФ могут стать индийские кроссоверы от Tata Motors. Кроме того, в 2023 году стартовали продажи автомобилей из Ирана по параллельному импорту. В России начали продаваться седаны Iran Khodro.
"Лишь порядка 15 процентов от общего объема продаж приходится на привычные российским водителям зарубежные марки из Европы, Японии, США и Южной Кореи", — рассказал Сергей Катырин.
В Уганде есть компания также заинтересованная импортом в Россию — бренд Kiira Motors Corporation. Африканский завод выпускает электрокары.
Британские ученые разработали новый препарат для лечения рака
Ученые создали препарат под кодовым названием ADI-PEG20, который в сочетании с традиционной химиотерапией значительно повышает выживаемость пациентов с мезотелиомой, редким и агрессивным видом рака.
В США выставлен на продажу раритетный автомобиль из СССР
На американском рынке автомобилей появилось необычное объявление о продаже советской классики — седана ГАЗ-24 "Волга" 1978 года. Автомобиль, собранный в 1976 году, привлек внимание на аукционе Goodingco.com.
Александр Баранов не до конца подтвердил участие актера Кологривого в байопике о Жириновском
Александр Баранов, который выступит режиссёром фильма о Владимире Жириновском, не до конца подтвердил, что Никита Кологривый сыграет основателя ЛДПР.
Автоэксперт Житнухин поделился информацией о частоте поломок некоторых моделей Hyundai
Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, указал, что модели, такие как Hyundai Sonata с 2- и 2,5-литровыми двигателями, не считаются самыми надежными.