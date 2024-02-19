Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин сообщил, что в ближайшем будущем на дорогах России могут появиться автомобили новых марок. Так, в Россию планируют запустить импорт машин из Индии, Ирана и Африки.

Как сообщили "Известия", перспективной маркой для продажи на рынке РФ могут стать индийские кроссоверы от Tata Motors. Кроме того, в 2023 году стартовали продажи автомобилей из Ирана по параллельному импорту. В России начали продаваться седаны Iran Khodro.

"Лишь порядка 15 процентов от общего объема продаж приходится на привычные российским водителям зарубежные марки из Европы, Японии, США и Южной Кореи", — рассказал Сергей Катырин.

В Уганде есть компания также заинтересованная импортом в Россию — бренд Kiira Motors Corporation. Африканский завод выпускает электрокары.