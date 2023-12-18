Внесли законопроект о ежегодной индексации выплат по автомобильным страховкам

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов представил законопроект в Госдуме, направленный на внесение ежегодной индексации выплат по автомобильной страховке. Этот документ был размещен в электронной базе Думы. Предложение сенатора заключается в дополнении действующего закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" новой нормой. Согласно этой норме, страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется возместить ущерб потерпевшим при наступлении страхового случая, будет ежегодно индексироваться с учетом базовой инфляции, начиная с 1 января.

В настоящее время законодательство устанавливает максимальные суммы страховых выплат: 500 тысяч рублей на случай ущерба, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, и 400 тысяч рублей на случай ущерба, причиненного имуществу каждого потерпевшего. Однако закон не предусматривает индексацию этих фиксированных сумм, сообщает ТАСС.

Автор законопроекта утверждает, что такие изменения помогут повысить уровень доверия граждан к системе страхования. Кроме того, это обеспечит возможность получения справедливых страховых сумм, учитывая рост тарифов, стоимость запчастей, а также затраты на восстановительный ремонт транспортных средств и медицинские услуги при ущербе, причиненном жизни и здоровью.