Минтранс: подключить общественный транспорт к системе "ЭРА-ГЛОНАСС"

Все транспортные средства, принадлежащие государственным и муниципальным органам, будут интегрированы в систему "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом объявил заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов на пресс-конференции, посвященной проведению международного форума "Цифровая транспортация", который состоится 19 декабря.

"Две недели назад мы получили одобрение правительства по созданию мониторинговой платформы для отслеживания пассажирских перевозок. Принято решение о включении всего государственного и муниципального транспорта в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", поддержанное правительством", — сообщил он. Платформа будет объединять четыре системы: федеральную навигационно-информационную, систему контроля пассажирских перевозок, отраслевую систему управления данными и автоматизированную информационную систему управления льготными и субсидированными перевозками.

Баканов подчеркнул, что цифровые сервисы, внедряемые на базе создаваемой платформы, обеспечат эффективный мониторинг, учет и контроль транспорта. Это также позволит сократить количество нелегальных перевозчиков, оперативно получать информацию о состоянии транспорта и упростит процедуру получения субсидий и льготного проезда.

"Мы начнем реализацию цифровой платформы с января следующего года", — добавил он.

По информации пресс-службы АО "ГЛОНАСС", мониторинг всего общественного транспорта при помощи системы "ЭРА-ГЛОНАСС" обеспечит эффективное управление транспортным комплексом на уровне муниципалитетов и регионов, повысит безопасность и предоставит достоверные данные о движении транспорта для онлайн-сервисов пассажиров. В рамках этой системы регионы смогут подключать не только пассажирский транспорт, но и коммунальную технику, авиабеспилотники и электросамокаты, сообщает ТАСС.