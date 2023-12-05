В декабре "Автоваз" планирует поставить дилерам более 40 тыс. машин

В декабре текущего года "Автоваз" планирует поставить своим дилерам более 40 тысяч автомобилей марки Lada, как сообщил президент компании Максим Соколов на People Forum. Он подчеркнул различие между терминами "реализация" и "продажи", уточнив, что продажи осуществляются у дилеров, в то время как реализация отражает количество автомобилей, отправленных с завода "Автоваз". С уверенностью заявил, что объем реализации превысит 40 тысяч автомобилей, и отгруженные с площадки "Автоваза" машины будут засчитаны как проданные. Это позволит компании получить необходимые средства для расчетов с поставщиками и внедрения их в общую финансовую структуру.
В ноябре текущего года продажи "Автоваза" выросли на 65,9% по сравнению с ноябрем предыдущего года, достигнув отметки в 36 тысяч автомобилей. За 11 месяцев 2023 года компания реализовала 319,5 тысяч новых автомобилей, что на 94,1% превышает аналогичный показатель 2022 года, сообщает ТАСС.
Глава "Автоваза" отметил, что даже в случае невозможности достижения целевого объема в 40 тысяч машин (в случае снижения спроса), это не повлияет на темп производства "Автоваза", и компания продолжит реализацию своих планов.
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