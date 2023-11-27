Десятки тысяч сотрудников Skoda Auto в Чехии поддержали забастовку

Около 37 тысяч работников Skoda Auto и примерно 20 тысяч представителей компаний-поставщиков этого крупнейшего чешского автопроизводителя выразили своё недовольство социально-экономической политикой чешского правительства, поддержав предварительно объявленную забастовку. Об этом сообщило Чешское телевидение, ссылаясь на информацию профсоюзов Skoda Auto.

Забастовка прошла на заводах Skoda Auto в Млада-Болеславе (центральная часть Чехии) и Врхлаби (север республики), а также в селе Квасины (север республики). Событие состоялось в понедельник с 13:00 до 15:00. Во время прекращения производства перед главным заводом компании в Млада-Болеславе собрались более 10 тысяч работников и служащих, участвовавших в митинге. Этот митинг, по данным профсоюзов, превзошел по числу участников аналогичные акции в Праге, сообщает ТАСС.

Активисты Skoda Auto выступили с требованием к правительству отказаться от жестких мер по сокращению бюджетных расходов, вступающих в силу с 1 января 2024 года. Они утверждают, что эти меры значительно снизят уровень жизни трудящихся. Ярослав Повшик, лидер профсоюзной организации предприятия, подчеркнул, что ситуация для работников будет ухудшаться из-за инфляции и роста цен на энергию.