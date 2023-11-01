Что будет с автокредитами после повышения ключевой ставки ЦБ

Ожидается, что недавнее повышение ключевой процентной ставки Банком России до 15% годовых окажет влияние на автомобильный рынок, где автокредиты являются одними из самых популярных финансовых продуктов. В первом полугодии объем автокредитования уже превысил прошлогодние показатели более чем на 58%. Исследование Fresh показало, что автокредиты были особенно популярны в Москве, где 59% новых автомобилей были приобретены в кредит.

Автокредиты являются очень востребованными банковскими продуктами: за первые девять месяцев этого года в кредит было куплено 39% автомобилей. Независимо от города своего проживания, участники опроса сообщили, что автокредиты чаще всего использовались для приобретения подержанных автомобилей (67% респондентов).

Самыми популярными подержанными автомобилями, приобретенными в кредит, являются Kia (33%), Hyundai (26%), Toyota (16%), Lada (14%) и Volkswagen (11%).

Что касается новых автомобилей, купленных в кредит, то в пятерку лидеров входят Lada (32%), Haval (27%), Kia (24%), Hyundai (10%) и Changan (7%).

Повышение ключевой процентной ставки может привести к повышению стоимости заимствований для потребителей, обращающихся за автокредитованием, что потенциально повлияет на спрос на автокредитование и автомобильный рынок в целом.