Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.09.2023 : 96,6338
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.09.2023 : 103,0358
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:59

США и Британия создадут флот подводных лодок в Австралии

Корпорация Babcock из Великобритании и американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявили о своем сотрудничестве в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, с целью создания флота подводных лодок в Австралии. Эту информацию сообщил австралийский военный журнал ADM.

Согласно сообщению, Babcock и HII будут сотрудничать для разработки моделей подводных лодок на атомной тяге, включая инфраструктуру, системы обеспечения жизнеобеспечения и необходимый опыт для поддержки усилий, связанных с партнерством AUKUS.

Журнал также уточняет, что обе компании из Великобритании и США планируют в будущем работать с австралийской промышленностью для оптимизации специфических решений и реализации проектов, ориентированных на достижение общих целей.

Организация AUKUS была объявлена в 2021 году и представляет собой стратегическое партнерство между Австралией, США и Великобританией. Основной целью этого сотрудничества является создание австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также в рамках AUKUS рассматриваются и другие направления развития вооруженных сил Австралии.

Однако эксперты предупреждают, что к моменту завершения проекта подводных лодок, их технология может оказаться устаревшей или неактуальной, учитывая быстро меняющуюся геополитическую обстановку.

Мир

Еврокомиссия вновь обсудит ситуацию с украинским зерном 25 сентября

Спорные вопросы, связанные с импортом украинского зерна в приграничные с Украиной европейские страны, будут обсуждаться на заседании специальной координационной платформы 25 сентября

Читать полностью

Мамрадзе: Стронники Саакашвили готовятся устроить кровопролития в Грузии

Политолог и руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе предупредил, что оппозиционные группы и сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили могут подготовиться к насильственным беспорядкам

Читать полностью

Общество

Telegraph: 13,8 миллиона фунтов стерлингов потратят на поддержку ЛГБТ в Великобритании

Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла решение выделить значительные средства на создание трех новых департаментов, придерживаясь принципов равенства и уважения к ЛГБТ, несмотря на критику за возможное расточительство

Читать полностью

В Ливане рассмотрят иск против японских топ-менеджеров Nissan

Ливанская прокуратура начнет рассмотрение судебного иска Карлоса Гона, бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, против японских топ-менеджеров Nissan

Читать полностью

Новости