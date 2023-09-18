США и Британия создадут флот подводных лодок в Австралии

Корпорация Babcock из Великобритании и американская судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявили о своем сотрудничестве в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, с целью создания флота подводных лодок в Австралии. Эту информацию сообщил австралийский военный журнал ADM.
Согласно сообщению, Babcock и HII будут сотрудничать для разработки моделей подводных лодок на атомной тяге, включая инфраструктуру, системы обеспечения жизнеобеспечения и необходимый опыт для поддержки усилий, связанных с партнерством AUKUS.
Журнал также уточняет, что обе компании из Великобритании и США планируют в будущем работать с австралийской промышленностью для оптимизации специфических решений и реализации проектов, ориентированных на достижение общих целей.
Организация AUKUS была объявлена в 2021 году и представляет собой стратегическое партнерство между Австралией, США и Великобританией. Основной целью этого сотрудничества является создание австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также в рамках AUKUS рассматриваются и другие направления развития вооруженных сил Австралии.
Однако эксперты предупреждают, что к моменту завершения проекта подводных лодок, их технология может оказаться устаревшей или неактуальной, учитывая быстро меняющуюся геополитическую обстановку.
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