В Москве на торги выставят шесть коммерческих помещений

Власти Москвы планируют выставить на аукцион шесть крупных коммерческих помещений общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров в разных районах города, предоставив жителям и предпринимателям возможность использовать их для ведения бизнеса. Эту информацию сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Помещения будут выставлены на аукционе и расположены в разных частях города: на востоке, северо-востоке, севере и западе Москвы. Самое большое из них имеет площадь 887,1 квадратных метра и находится на Сельскохозяйственной улице. Самое маленькое помещение площадью 115,4 квадратных метра расположено на Кутузовском проспекте, сообщает ТАСС.

На востоке города будут выставлены два помещения. Одно из них имеет площадь 512 квадратных метров и находится рядом с метро "Шоссе Энтузиастов". Второй объект с площадью 631,9 квадратных метров находится в районе Метрогородок и может быть использован как магазин.

На северо-востоке Москвы также будут доступны два объекта. Помещение площадью 887,1 квадратных метра в Ростокине и еще одно площадью почти 170 квадратных метров в Свиблове находятся в жилых районах и могут быть использованы по разному.

На западе Москвы будет выставлено коммерческое помещение площадью 115,4 квадратных метра на Кутузовском проспекте, рядом с метро "Кутузовская".