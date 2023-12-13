Dagens Nyheter: в Швеции учитель поручил школьникам в теории спланировать теракт

В Швеции учитель средней школы был отстранен от должности после того, как поручил ученикам теоретически спланировать террористическую атаку. Инцидент произошел в муниципалитете Йенчепинг на юге страны, вызвав общественный резонанс.
Учебное заведение проводит внутреннее расследование, а также подано заявление в полицию.
Политолог Александр Ломанов: Китай может нанести по Тайваню ядерный удар
Напряженность в Юго-Восточной Азии усиливается из-за предстоящих выборов на Тайване и напряженных отношений с Китаем.
У берегов Англии обнаружен череп гигантского морского плиозавра
На берегу Англии обнаружен череп гигантского морского плиозавра, жившего около 150 миллионов лет назад. Это было существо размером до 20 метров, являвшееся «высшим хищником океана». Его челюсти с около 130 острыми зубами и способностью выделять ядовитую щавелевую кислоту делали его эффективным охотником.
Диетолог Мещерякова рассказала, как быстро сбросить вес к Новому году
Опытный диетолог Татьяна Мещерякова предоставила советы по быстрому и здоровому снижению веса перед Новым годом.
JN: чернослив способствует здоровью костей женщин в постменопаузе
Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что ежедневное употребление чернослива у женщин в постменопаузе может снизить потерю костной массы путем уменьшения определенных маркеров воспаления.