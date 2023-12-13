Dagens Nyheter: в Швеции учитель поручил школьникам в теории спланировать теракт

В Швеции учитель средней школы был отстранен от должности после того, как поручил ученикам теоретически спланировать террористическую атаку. Инцидент произошел в муниципалитете Йенчепинг на юге страны, вызвав общественный резонанс.

Учебное заведение проводит внутреннее расследование, а также подано заявление в полицию.