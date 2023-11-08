СМИ: в Париже задержали подростка за нападение на раввина в метро

Несовершеннолетний напал на раввина в Парижском метро, но полицейские сумели задержать его. Инцидент произошел в подземном проезде между станциями метро La Chapelle и Северной станцией. Молодой человек подошел к прохожему, одетому в еврейский attir, заговорил с ним на арабском языке, затем пнул его в спину, прежде чем покинуть сцену.
Полиция быстро задержала злоумышленника, получившего 14-летнего сирийского жителя коммуны Сен-Дениса. Ранее он был подотчетен за насильственные действия. Жертва нападения планирует подать жалобу.
Всплеск в антисемитских инцидентах во Франции, на общую сумму почти 1200 в прошлом месяце произошло в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Это число в три раза выше, чем в общей сложности за весь год 2022. Эти инциденты варьируются от вандализма до нападений на людей. За такие действия задержали более 500 человек, в том числе иностранцы, которые находились во Франции незаконно, и некоторые из них уже были депортированы.
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