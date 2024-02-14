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АТОР рассказала об актуальной стоимости туров на Занзибар для россиян
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  • Опубликована сегодня в 16:37

АТОР рассказала об актуальной стоимости туров на Занзибар для россиян

В настоящий момент отдых на Занзибаре стоит от 210 тысяч рублей на двоих. Перелет и проживание в трехзвездочном отеле входят в стоимость. Однако поездка на архипелаг с пребыванием в пятизвездочном отеле обойдется значительно дороже. Например, туроператор Space Travel предлагает российским туристам тур в отель Hotel Beach Resort от 482 тысяч рублей и в Melia Zanzibar — от 599 тысяч рублей соответственно.

АТОР также отметила, что в настоящий момент прямые рейсы на Занзибар отсутствуют. Однако они могут появится в ближайшем будущем.

"Спрос на туры на Занзибар вырос до 1,5 раз зимой в этом сезоне в сравнении с прошлой зимой", — уточнили в сообщении.

Напомним, что на Занзибаре могут появиться отели только для россиян, которые будут работать по системе all inclusive.

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