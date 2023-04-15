Власти Германии выступают за включение атомного сектора России в 11-й санкционный пакет Евросоюза, заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Также Хабек отметил, что ядерные технологии являются чувствительной областью, и Россия больше не может считаться надежным партнером в этом вопросе. По его словам, Москва использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления на другие страны.
Покушение на премьер-министра Японии: Подрывник задержан на месте
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Financial Times: Китай не хочет принимать американских дипломатов из-за сбитого аэростата
Китай отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в визите из-за опасений, что ФБР опубликует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом.
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