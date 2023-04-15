Власти Германии выступают за включение атомного сектора России в 11-й санкционный пакет Евросоюза, заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Также Хабек отметил, что ядерные технологии являются чувствительной областью, и Россия больше не может считаться надежным партнером в этом вопросе. По его словам, Москва использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления на другие страны.