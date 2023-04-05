Украинский ударный беспилотник упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на командира подразделения ВС России, обеспечивающего безопасность станции.
Запорожская АЭС — это крупнейшая энергетическая установка, до последнего времени, располагавшаяся на Украине. Она состоит из шести энергоблоков, каждый из которых оборудован реактором типа ВВЭР-1000. Запорожская АЭС является основным источником производства электроэнергии в регионе, в 2019 году она произвела около 16% от всей энергии. Запорожская АЭС также является одним из крупнейших атомных комплексов в Европе и в мире.
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