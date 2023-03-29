Ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС прошла в плановом режиме. Об этом сообщил нам советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

Ранее он рассказал, что на станцию в составе делегации МАГАТЭ во главе с Гендиректором Рафаэлем Гросси прибыли три инспектора. Специалисты из Словакии, Франции и Японии сменили троих коллег из ЮАР, Южной Кореи и Франции. По данным Карчаа, они пробудут на станции примерно два месяца.

Постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС учредили по итогам первой поездки Гросси на станцию в начале сентября 2022 года. Тогда договорились о том, что на ЗАЭС будут находиться несколько специалистов агентства, примерно каждый месяц их будет заменять новая группа.

МАГАТЭ — это Международное агентство по атомной энергии, межправительственная организация, которая была создана в 1957 году с целью пропаганды и использования атомной энергии в мирных целях и предотвращения распространения ядерного оружия. Главный офис агентства находится в Вене, Австрия.

МАГАТЭ имеет две основные функции. Первая функция — оценка безопасности ядерных объектов и материалов, а также разработка и рекомендации по улучшению безопасности ядерной энергетики. Вторая функция — содействие мирному использованию атомной энергии в целях развития экономики и научного прогресса.

Для этого МАГАТЭ предоставляет консультации и экспертные услуги по строительству ядерных объектов, управлению ядерными материалами и отходами, а также помогает странам в разработке международных соглашений и нормативных документов в области ядерной безопасности.