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  • Опубликована сегодня в 18:02

Гросси прокомментировал поставку Украине снарядов с обедненным ураном

Боеприпасы с обедненным ураном не несут радиологической опасности, но в любом случае этот вопрос напрямую не связан с профилем деятельности МАГАТЭ. Об этом заявил руководитель организации Рафаэль Гросси.

"Я являюсь директором Международного агентства по атомной энергии, и я не могу поддерживать или не поддерживать поставку. Но безусловно, как и все, я хочу, чтобы война закончилась как можно быстрее", — сказал Гросси, завершая визит на Запорожскую АЭС.

Снаряды с обедненным ураном (ОУ) — это тип боеприпасов, которые содержат обедненный уран в качестве основного компонента своего боевого заряда. Обедненный уран — это природный уран, который был обогащен таким образом, чтобы содержание его изотопа U-235 было меньше 0,7%, в результате чего получается материал, который может быть использован в качестве более дешевой альтернативы для ядерного топлива.

Снаряды с ОУ были разработаны для использования в танковых и авиационных орудийных системах во время вооруженных конфликтов. При попадании в цель, боеприпас с ОУ создает большое количество тепла и различных токсичных веществ, которые могут нанести значительный вред окружающей среде и здоровью людей.

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