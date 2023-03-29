Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего визита в Энергодар заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается, военные действия усиливаются, что создает опасность для ядерной катастрофы.

В частности Гросси отметил, что должны быть приняты все возможные меры для защиты Запорожской АЭС от каких-либо атак и подчеркнул, что МАГАТЭ разрабатывает концепцию, связанную с защитой самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.

"МАГАТЭ пытается подготовить реалистичные меры по безопасности ЗАЭС, которые могут быть согласованы всеми сторонами", — подчеркнул гендиректор.

Напомним, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) — одна из крупнейших в Европе атомных станций, расположенная на правом берегу Днепра в Запорожье. Станция начала свою работу в 1985 году и на сегодняшний день состоит из шести энергоблоков с общей установленной мощностью 6 000 МВт.

ЗАЭС является ключевым источником электроэнергии в Украине, обеспечивая около 25% от всей производимой энергии в стране. Станция работает на основе водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) типа 1000 МВт, который разработан в Советском Союзе и широко используется во многих странах, включая Украину, Россию, Китай и Индию.