"Росэнергоатом" устранил последствия обстрелов ВСУ на Запорожской АЭС. Об этом сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

По его словам, сотрудники концерна создали на станции конструкцию для обеспечения целостности хранилища отработанных ядерных отходов. На 29 марта запланирована вторая поездка Гросси на ЗАЭС. Он собирается проверить уровень безопасности и определить, нужно ли защищать станцию в условиях боевых действий.

Кроме того МАГАТЭ намерено обеспечить регулярную ротацию своих экспертов на объекте после задержки смены инспекторов почти на месяц.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на берегу реки Днепр в Запорожской области. ЗАЭС — это крупнейшая атомная электростанция в Европе и шестая по величине в мире. В настоящее время на ЗАЭС находятся шесть действующих энергоблоков, каждый мощностью 1000 МВт. Первый блок был запущен в эксплуатацию в 1985 году, а последний — в 1995 году. Согласно заявлению НАЭК "Энергоатом", ЗАЭС является одним из самых надежных и безопасных объектов атомной энергетики в мире.