На Запорожской АЭС пройдет ротация миссии МАГАТЭ

Ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая трижды была сорвана из-за Департамента безопасности ООН, должна произойти 2 марта.
Как отметил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, ротация сотрудников МАГАТЭ пока планируется на 2 марта, но с этими людьми уверенным ни в чем быть нельзя.
Россия не планирует использовать ядерное оружие в конфликте на Украине
Применения стратегических вооружений может происходить только в полном соответствии с ядерной доктриной страны.
США готовятся поставить истребители F-16 на Тайвань
Госдеп США согласовал продажу американских истребителей F-16 Тайваню. Также в сделку будет включено сопутствующее вооружение на общую сумму порядка 619 млн долларов.
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.