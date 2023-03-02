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  • Опубликована сегодня в 7:39

На Запорожской АЭС пройдет ротация миссии МАГАТЭ

Ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая трижды была сорвана из-за Департамента безопасности ООН, должна произойти 2 марта.

Как отметил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, ротация сотрудников МАГАТЭ пока планируется на 2 марта, но с этими людьми уверенным ни в чем быть нельзя.

Мир

Россия не планирует использовать ядерное оружие в конфликте на Украине

Применения стратегических вооружений может происходить только в полном соответствии с ядерной доктриной страны.

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США готовятся поставить истребители F-16 на Тайвань

Госдеп США согласовал продажу американских истребителей F-16 Тайваню. Также в сделку будет включено сопутствующее вооружение на общую сумму порядка 619 млн долларов.

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Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

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Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

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Новости