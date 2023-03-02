На Запорожской АЭС пройдет ротация миссии МАГАТЭ

Ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая трижды была сорвана из-за Департамента безопасности ООН, должна произойти 2 марта.

Как отметил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, ротация сотрудников МАГАТЭ пока планируется на 2 марта, но с этими людьми уверенным ни в чем быть нельзя.